На реконструкцию улицы Октябрьской революции в Уфе потратят еще 605 млн рублей

В октябре прошлого года был заключен контракт на выполнение работ по первому этапу реконструкции на сумму 980,4 млн рублей.

Сегодня, 28 февраля, на сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение работ по второму этапу, сумма контракта составит 605,1 млн рублей. Заявки принимаются до 17 марта.

В рамках реконструкции, которая стартует уже в марте, отреставрируют объекты культурного наследия, находящиеся на улице, обновят дорожное покрытие и благоустроят дворы.

В итоге проезжая часть на улице будет сокращена до семи метров, по одной полосе в каждую сторону, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире – до 4,5 метров. Таким образом, улица Октябрьской революции поменяет свое значение и станет наполовину пешеходной.