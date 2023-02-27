В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали бананы (6,9%), помидоры (5,5%) и лук (3,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на капусту (2,6%), картофель (2,5%) и фруктовые детские консервы (2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (10,6%), вареная колбаса (3,3%) и подсолнечное масло (2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.