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Под Уфой запустили производство пчелиного воска

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Компания «Урал» в Уфимском районе начала выпуск гранул пчелиного воска, производство запущено при поддержке Минпрома и Минсельхоза республики.

vk.com/radiyhabirov

Об этом сегодня, 27 февраля, в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

«Эта продукция востребована в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве. Из такого воска, например, делают оболочки для таблеток, им покрывают фрукты, чтобы они дольше хранились.

При полной загрузке предприятие сможет выпускать до 500 кг гранул воска в час, 30-50 тонн в месяц. Сырьем будут обеспечивать наши пчеловодческие хозяйства.

В 2021 предприятие получило из Фонда развития промышленности Башкортостана льготный займ на реализацию проекта – 13 млн рублей. Это не единственная продукция компании "Урал", также здесь делают лечебную и декоративную косметику, биологически активные добавки», – написал Радий Хабиров.

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