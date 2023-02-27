Под Уфой запустили производство пчелиного воска

Об этом сегодня, 27 февраля, в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

«Эта продукция востребована в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве. Из такого воска, например, делают оболочки для таблеток, им покрывают фрукты, чтобы они дольше хранились.

При полной загрузке предприятие сможет выпускать до 500 кг гранул воска в час, 30-50 тонн в месяц. Сырьем будут обеспечивать наши пчеловодческие хозяйства.

В 2021 предприятие получило из Фонда развития промышленности Башкортостана льготный займ на реализацию проекта – 13 млн рублей. Это не единственная продукция компании "Урал", также здесь делают лечебную и декоративную косметику, биологически активные добавки», – написал Радий Хабиров.