Частный дом в Башкортостане: сколько лет придется копить на покупку?

Особенности исследования: сравнивались средняя цена частных домов в регионе и средняя зарплата по данным Росстата РФ. Аналитики исходили из того, что на покупку дома житель будет откладывать всю свою зарплату, что теоретически возможно, если в семье есть второй работающий человек.

Сложнее всего накопить на собственный дом оказалось жителям Чечни (24,3 года), так как средняя зарплата там составляет 35 067 рублей в месяц, а средняя стоимость дома – 10 244 129 рублей.

Примерно такая же ситуация в Дагестане (22,8 года), Ингушетии (22,1 года), Севастополе (21,9 года), Крыму и Санкт-Петербурге (19,4 года).

Башкортостан располагается посередине списка – на 40 месте. При средней зарплате в 49 085 рублей дома тут в среднем стоят 4 923 997 рублей, копить придется 8,4 года.