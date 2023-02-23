В Уфе на время реконструкции перекроют улицу Октябрьской революции

В рамках реконструкцию отреставрируют объекты культурного наследия, находящиеся на улице, обновят дорожное покрытие и благоустроят дворы.

В итоге проезжая часть на улице будет сокращена до семи метров, по одной полосе в каждую сторону, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире – до 4,5 метров. Таким образом, улица Октябрьской революции поменяет свое значение и станет пешеходно-транспортной.

Ремонт дороги поделен на два этапа: на первом работы будут вестись на участке от Ленина до проспекта Салавата Юлаева (1,3 км).

На время работ будут вводиться ограничения движения транспорта: с шестого марта 2023 года планируется перекрыть 1/3 проезжей части участка от Цюрупы до Воровского.

Это связано с переустройством инженерных сетей: газопровода, кабелей высокого и низкого напряжения, связи, теплотрассы, водопровода и канализации, устройству водоотводных лотков. Далее, во второй половине весны, объем проводимых работ увеличится и, как следствие, закрытых участков станет больше, вплоть до полного перекрытия улицы.