В Уфе на время реконструкции перекроют улицу Октябрьской революции

В Уфе запланирована масштабная реконструкция одной из самых знаковых улиц исторического центра города. На объекте уже проведена подготовка: срубили деревья и демонтировали провода электротранспорта.
ufacity.info
В рамках реконструкцию отреставрируют объекты культурного наследия, находящиеся на улице, обновят дорожное покрытие и благоустроят дворы.
В итоге проезжая часть на улице будет сокращена до семи метров, по одной полосе в каждую сторону, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире – до 4,5 метров. Таким образом, улица Октябрьской революции поменяет свое значение и станет пешеходно-транспортной.
Ремонт дороги поделен на два этапа: на первом работы будут вестись на участке от Ленина до проспекта Салавата Юлаева (1,3 км).
На время работ будут вводиться ограничения движения транспорта: с шестого марта 2023 года планируется перекрыть 1/3 проезжей части участка от Цюрупы до Воровского.
Это связано с переустройством инженерных сетей: газопровода, кабелей высокого и низкого напряжения, связи, теплотрассы, водопровода и канализации, устройству водоотводных лотков. Далее, во второй половине весны, объем проводимых работ увеличится и, как следствие, закрытых участков станет больше, вплоть до полного перекрытия улицы.
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