В центре Уфы перекроют две улицы

23 февраля, с 9.30 до 11.30 перекроют участки улиц Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Пушкина до Заки Валиди).

В это время там состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Героя России Минигали Шаймуратову, посвященная Дню защитников Отечества.

Напомним, что с завтрашнего дня, 23 февраля, в Башкортостане начинаются длинные выходные, которые продлятся до понедельника, 27 февраля.