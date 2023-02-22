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В центре Уфы перекроют две улицы

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Администрация Уфы сообщает о временном ограничении движения транспорта на двух загруженных участках в центре города.

23 февраля, с 9.30 до 11.30 перекроют участки улиц Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Пушкина до Заки Валиди).

В это время там состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Героя России Минигали Шаймуратову, посвященная Дню защитников Отечества.

Напомним, что с завтрашнего дня, 23 февраля, в Башкортостане начинаются длинные выходные, которые продлятся до понедельника, 27 февраля.

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