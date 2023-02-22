В Уфе по радио предупредили об угрозе ракетного удара

«Внимание, внимание! Всем немедленно проследовать в укрытия! Внимание, внимание! Угроза ракетного удара!» – такие сообщения услышали на нескольких радиостанциях жители Уфы.

В МЧС поспешили успокоить жителей:

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – говорится в обращении ведомства.

Как сообщают очевидцы, одно и то же сообщение запустили в эфир «Авторадио», «Юмор ФМ» и «Камеди». Сигналы услышали не только в Уфе, но и в Казани, Подмосковье, Старом Осколе, Новоуральске и Белгороде.