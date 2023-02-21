В Башкортостане МРОТ увеличится на 18,5%

Первого января 2024 года федеральный МРОТ увеличат сразу на 18,5% до 19 242 рубля.

По словам Мельникова, в Башкортостане, учитывая районный коэффициент, сумма составит 23 389 рублей. Это минимум, который работодатель обязан выплачивать работнику в месяц при отработке нормы.

С первого января 2023 года федеральный МРОТ составил 16 242 рубля, что на 6,3% выше прошлогоднего (15 279 рублей). В республике для работников внебюджетной сферы установили МРОТ в размере 19 743 рубля (+12,3%), а для бюджетной сферы – 18 678 рублей (+6,3%).