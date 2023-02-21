Радий Хабиров: «Сегодняшнее Послание Путина имеет определяющее значение для нашей страны и для всего мира»

«Не первый раз присутствую на оглашении Послания президента России Федеральному Собранию. В этом году оно было особым – особое время, особые чувства и эмоции. Значительную часть времени зал слушал и приветствовал Владимира Владимировича стоя – он говорил важные слова, которые имеют определяющее значение для нашей страны и для всего мира.

Перед регионами стоит большая цель – обеспечивать развитие промышленности, экономики нашей страны. У нас есть все, чтобы этого добиться. Башкортостан по итогам прошлого года продемонстрировал рост почти в 3%. Не останавливаемся, будем двигаться дальше.

Мы все – одна большая страна, один большой народ. Работаем дальше. Мы обязательно победим», – написал Радий Хабиров в соцсетях.