Где в Уфе будут праздновать Масленицу?

Мероприятия пройдут в субботу, 25 февраля, в уфимском парке «Кашкадан», начало – в 12.00.

Гостей ждут эстафеты и викторины, фольклорные игры для всей семьи, конкурс частушек, масленичный флешмоб, а также фаер-шоу.

На месте будут работать аниматоры, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи игрушек, изготовлению куколок-оберегов, украшению блина.

Кроме того, обещают праздничную концертную программу, традиционное гастрономическое пиршество и масленичную ярмарку с сувенирами народных промыслов ручной работы.

Также 25 февраля гуляния пройдут на площади имени С. Орджоникидзе и Федоровском ДК (с 11.00), в Республиканском Центре Иппотерапии и Нагаевском ДК (с 12.00).

26 февраля в 12.00 мероприятия стартуют на набережной реки Белой, в парках «Демский» и имени И. Якутова, на стадионе «Водник», в ДК Искинский и «Ядкарь», в 13.00 – в парке «Первомайский».

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