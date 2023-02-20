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В Уфе выставят на торги пять квартир, принадлежащих ПАО «Востокнефтезаводмонтаж»

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов сообщает о передаче на принудительную реализацию жилых помещений, арестованных у одного из крупных должников.

Фото: Андрей Раздорских

Речь идет о подрядной строительно-монтажной компании ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», у которой накопились долги по налогам и зарплате. На имущественные права, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее должнику, наложен арест.

На торги в формате электронного аукциона выставят пять квартир, расположенных в одном жилом доме №149 по улице Российской площадью 32-39,1 кв. м и стоимостью от 2,8 до 3,3 млн рублей. Общая стоимость составит порядка 15,2 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Росимущество выставит на торги право на развитие застроенной территории в центре Уфы, которое также принадлежало этой компании.

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