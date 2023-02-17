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Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

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Аналитическое агентство «Промрейтинг» изучило статистику ГИБДД по ДТП, произошедшим в период с января по декабрь 2022 года включительно, и составило антирейтинг регионов.

Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (7710), следом идут Краснодарский край (5809) и Нижегородская область (4367).

Башкортостан (3467) в антирейтинге занимает седьмую строчку, следом идут Челябинская область (3521) и Татарстан (3353).

В антирейтинге регионов с самым большим количеством ДТП с водителями в состоянии опьянения республика делит третью строчку с Московской областью (350), уступая Нижегородской области (375) и Краснодарскому краю (512).

По количеству наездов на пешеходов по вине пешеходов Башкортостан (325) на девятом месте, хуже всего ситуация в Москве (840).

За прошлый год в республике было зарегистрировано 189 ДТП с участием детей-пешеходов младше 16 лет (8 место в антирейтинге).

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