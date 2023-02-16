18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Слух: в Уфе возобновят работу магазины Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka

Поделиться:

После 24 февраля 2022 года из-за проблем с логистикой и геополитической напряженности в России закрылись многие магазины одежды. Сейчас некоторые отделы в торговых центрах Уфы остаются закрытыми, но вывески не снимают и места не сдают, а значит, они продолжают оплачивать аренду.

pullandbear.com

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в уфимском ТРЦ «Планета» с первого марта возобновят работу Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka.

В каком формате – пока неизвестно, каналы ссылаются на анонимные источники. Возможно, это будет финальная распродажа товаров со складов.

Эти бренды (а также Massimo Dutti и Oysho) принадлежат испанской fashion-группе Inditex. В январе 2023 года стало известно, что российское подразделение Inditex («Новая мода») планирует открыть магазины в стране под новыми названиями и зарегистрировало несколько доменов.

Как ожидается, часть из этих магазинов сохранит прежний ассортимент.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: