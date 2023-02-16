Слух: в Уфе возобновят работу магазины Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в уфимском ТРЦ «Планета» с первого марта возобновят работу Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka.

В каком формате – пока неизвестно, каналы ссылаются на анонимные источники. Возможно, это будет финальная распродажа товаров со складов.

Эти бренды (а также Massimo Dutti и Oysho) принадлежат испанской fashion-группе Inditex. В январе 2023 года стало известно, что российское подразделение Inditex («Новая мода») планирует открыть магазины в стране под новыми названиями и зарегистрировало несколько доменов.

Как ожидается, часть из этих магазинов сохранит прежний ассортимент.