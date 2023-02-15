Список улиц, которые отремонтируют в Уфе в 2023 году по нацпроекту

Запланировано на 2023 год:

– ремонт улицы Города Галле на участке от проспекта Октября до Рихарда Зорге;

– ремонт улицы Демьяна Бедного на участке от Глазовской до развязки;

– строительство Зининского путепровода;

– ремонт улицы Менделеева на участке от Обской до Караидельской;

– ремонт улицы Льва Толстого;

– ремонт улицы Новороссийской на участке от Центральной до трассы Дема – Затон;

– строительство улицы Высотной;

– реконструкция улицы Рабкоров на участке от Высотной до Степана Кувыкина;

– ремонт улицы Рижской.