Список улиц, которые отремонтируют в Уфе в 2023 году по нацпроекту

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет в Уфе отремонтировано более 130 объектов. В этом году продолжится работа на нескольких участках.
Запланировано на 2023 год:
– ремонт улицы Города Галле на участке от проспекта Октября до Рихарда Зорге;
– ремонт улицы Демьяна Бедного на участке от Глазовской до развязки;
– строительство Зининского путепровода;
– ремонт улицы Менделеева на участке от Обской до Караидельской;
– ремонт улицы Льва Толстого;
– ремонт улицы Новороссийской на участке от Центральной до трассы Дема – Затон;
– строительство улицы Высотной;
– реконструкция улицы Рабкоров на участке от Высотной до Степана Кувыкина;
– ремонт улицы Рижской.
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