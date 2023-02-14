В Уфе выставят на торги право на развитие территории в центре города

Речь идет о территории, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической и Посадской, территорией сквера у Монумента дружбы и улицей Октябрьской революции в Кировском районе общей площадью ориентировочно 9,1 ГА.

Право на развитие этого участка принадлежало ПАО «АК ВНЗМ» (крупная подрядная строительно-монтажная компания), у которой накопились долги по налогам и зарплате. На имущественные права, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее должнику, наложен арест.

Сегодня, 14 февраля, Федеральная служба приставов сообщила о том, что право на развитие территории прошло необходимую процедуру оценки и передано на принудительную реализацию в Росимущество. Теперь оно уйдет с молотка, стоимость оценивается в 319 млн 433 тысячи 500 рублей. Дата проведения торгов в формате электронного аукциона станет известна в ближайшее время.