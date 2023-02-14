В Башкортостане программу расселения аварийных домов в 2023 году завершат досрочно

В 2023 году завершится программа расселения домов, признанных аварийными до первого января 2017 года.

Она рассчитана на весь год, но в правительстве планируют завершить ее раньше – до первого июня, чтобы сразу подать заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ и получить федеральное финансирование на расселение домов, призванных аварийными в период с первого января 2017 по первое января 2022 годов. Таких домов в республике почти 600.

В Уфе переселение жильцов домов, признанных аварийными после начала 2017 года, уже ведется. С 2021 года расселено более 2500 человек из 890 квартир площадью 31 тыс. кв. м.