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В Уфе за сутки зарегистрировано 108 ДТП

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13 февраля 2023 года Госавтоинспекция Уфы обнародовала статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.

– За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет;

– пресечено 816 нарушений ПДД;

– 71 водитель не уступил дорогу пешеходам;

– 66 пешеходов нарушили правила ПДД;

– в  50 случаях были нарушены правила перевозки детей;

– 18 водителей были задержаны, так как сели за руль в нетрезвом состоянии.

До 20 февраля ГИБДД проводит операцию «Должник», главная цель которой – напоминать водителям о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.

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