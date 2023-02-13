В Уфе за сутки зарегистрировано 108 ДТП

13 февраля 2023 года Госавтоинспекция Уфы обнародовала статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.
– За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет;
– пресечено 816 нарушений ПДД;
– 71 водитель не уступил дорогу пешеходам;
– 66 пешеходов нарушили правила ПДД;
– в 50 случаях были нарушены правила перевозки детей;
– 18 водителей были задержаны, так как сели за руль в нетрезвом состоянии.
До 20 февраля ГИБДД проводит операцию «Должник», главная цель которой – напоминать водителям о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.
Комментарии (0)