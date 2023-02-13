В Уфе за сутки зарегистрировано 108 ДТП

– За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет;

– пресечено 816 нарушений ПДД;

– 71 водитель не уступил дорогу пешеходам;

– 66 пешеходов нарушили правила ПДД;

– в 50 случаях были нарушены правила перевозки детей;

– 18 водителей были задержаны, так как сели за руль в нетрезвом состоянии.

До 20 февраля ГИБДД проводит операцию «Должник», главная цель которой – напоминать водителям о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.