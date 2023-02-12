В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 13 по 19 февраля 2023 года.
13 февраля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Транспортная – 30/5.
Мушникова – 2, 2/1, 4, 10, 10 к.1.
14 февраля
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:
Степана Злобина – 5/1, 7, 9, 11, 13, 15.
Баргузинская – 6, 8, 19/1.
Минигали Губайдуллина – 17/3.
15 февраля
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 19.00:
Борисоглебская – 18/1, 20/1, 22/1, 24/1.
Ломоносова – 28а.
Пекинская – 33/1.
16 февраля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Мушникова – 9/3, 9/4, 11.
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