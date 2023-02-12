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В Уфе отключат воду в трех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 13 по 19 февраля 2023 года.

13 февраля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Транспортная – 30/5.

Мушникова – 2, 2/1, 4, 10, 10 к.1.

14 февраля

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:

Степана Злобина – 5/1, 7, 9, 11, 13, 15.

Баргузинская – 6, 8, 19/1.

Минигали Губайдуллина – 17/3.

15 февраля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 19.00:

Борисоглебская – 18/1, 20/1, 22/1, 24/1.

Ломоносова – 28а.

Пекинская – 33/1.

16 февраля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Мушникова – 9/3, 9/4, 11.

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