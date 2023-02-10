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В Башкортостане пройдут массовые проверки водителей

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Сегодня, 10 февраля, Госавтоинспекция Башкортостана предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

«Масштабные профилактические мероприятия» пройдут на дорогах вечером 10 февраля и в последующие выходные.

«Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет акцентировано на нетрезвых водителей, пассажирские перевозки, водителей ранее лишенных прав, перевозку детей и так далее», – написал в соцсетях начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Параллельно массовые проверки анонсировала и Госавтоинспекция Уфы:

«Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства».

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