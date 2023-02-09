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В Башкортостане запустят единую ипотеку со сниженной ставкой

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Единая ипотечная программа от «ДОМ.РФ» охватит шесть регионов Приволжского федерального округа, в том числе Башкортостан. Об этом сообщил заместитель директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Единая ипотека объединит федеральные программы «Льготная», «Семейная» и «IT-ипотека» с дополнительной субсидией со стороны регионов.

Планируется, что программа позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке вплоть до 3%, улучшить жилищные условия смогут более 1,8 тысяч семей в стране.

Деньги по ипотеке можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, а также на ИЖС, приобретение частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.

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