В Башкортостане запустят единую ипотеку со сниженной ставкой

Единая ипотека объединит федеральные программы «Льготная», «Семейная» и «IT-ипотека» с дополнительной субсидией со стороны регионов.

Планируется, что программа позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке вплоть до 3%, улучшить жилищные условия смогут более 1,8 тысяч семей в стране.

Деньги по ипотеке можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, а также на ИЖС, приобретение частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.