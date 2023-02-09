Башкортостан улучшил позицию в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в декабре 2022 года составила 50,85 рубля за литр и не изменилась с ноября.

Топ-10 регионов с самым дешевым бензином:

1. Алтайский край – 45,87 рубля за литр;

2. Томская область – 47,4 рубля за литр;

3. Марий Эл, Курганская область – 47,52 рубля за литр;

4. Новосибирская область – 47,54 рубля за литр;

5. Татарстан – 48,09 рубля за литр;

6. Ямало-Ненецкий АО – 48,13 рубля за литр;

7. Коми – 48,16 рубля за литр;

8. Рязанская область – 48,25 рубля за литр;

9. Башкортостан – 48,34 рубля за литр;

10. Челябинская область – 48,46 рубля за литр.

По итогам ноября Башкортостан замыкал топ-10, стоимость бензина при этом была такой же.

Дороже всего бензин сегодня обходится в Чукотском АО (64,3 рубля за литр), Сахалинской области (59,53 рубля за литр) и Сахе (58,87 рубля за литр).