Башкортостан улучшил позицию в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам декабря 2022 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Средняя цена на бензин по стране в целом в декабре 2022 года составила 50,85 рубля за литр и не изменилась с ноября.
Топ-10 регионов с самым дешевым бензином:
1. Алтайский край – 45,87 рубля за литр;
2. Томская область – 47,4 рубля за литр;
3. Марий Эл, Курганская область – 47,52 рубля за литр;
4. Новосибирская область – 47,54 рубля за литр;
5. Татарстан – 48,09 рубля за литр;
6. Ямало-Ненецкий АО – 48,13 рубля за литр;
7. Коми – 48,16 рубля за литр;
8. Рязанская область – 48,25 рубля за литр;
9. Башкортостан – 48,34 рубля за литр;
10. Челябинская область – 48,46 рубля за литр.
По итогам ноября Башкортостан замыкал топ-10, стоимость бензина при этом была такой же.
Дороже всего бензин сегодня обходится в Чукотском АО (64,3 рубля за литр), Сахалинской области (59,53 рубля за литр) и Сахе (58,87 рубля за литр).
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