Скончался замглавы Аскинского района Башкортостана Рамиль Харрасов

Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов, не уточнив причины смерти.

«Утро началось с очень тяжелой новости – с нами не стало Рамиля Харрасова, моего первого заместителя, правой руки, друга, человека, на которого я мог всегда положиться. Он ушел в самом расцвете сил – в апреле ему исполнилось бы 44 года…

Грамотным, открытым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту – именно таким Рамиль Наилевич останется у нас в памяти», – написал Юсупов.

В администрации Харрасов с 2021 года курировал вопросы агропромышленного сектора.