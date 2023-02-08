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Скончался замглавы Аскинского района Башкортостана Рамиль Харрасов

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Сегодня, восьмого февраля, стало известно о смерти 43-летнего первого заместителя главы администрации Аскинского района Башкортостана.

Фото: Динис Юсупов

Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов, не уточнив причины смерти.

«Утро началось с очень тяжелой новости – с нами не стало Рамиля Харрасова, моего первого заместителя, правой руки, друга, человека, на которого я мог всегда положиться. Он ушел в самом расцвете сил – в апреле ему исполнилось бы 44 года…

Грамотным, открытым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту – именно таким Рамиль Наилевич останется у нас в памяти», – написал Юсупов.

В администрации Харрасов с 2021 года курировал вопросы агропромышленного сектора.

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