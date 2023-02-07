18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе поставят памятник Муртазе Рахимову, назовут в его честь улицу и вуз

Поделиться:

Сегодня, седьмого февраля, 89 лет исполнилось бы первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. Делегация во главе с Радием Хабировым возложила цветы на могилу политика.

vk.com/radiyhabirov

«На сегодняшний день проект указа готов. Есть ряд поручений в том числе и Уфе – по названию одной из новых улиц в честь Муртазы Рахимова.

В частности, мы предлагаем Академию государственной службы переименовать в Башкирскую академию государственной службы имени Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Это очень и символично и правильно, потому что именно он формировал систему управления тогда еще молодой республики. И именно в общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшие решения. На этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту. Там довольно большой указ, в следующий понедельник мы его опубликуем», – сказал Радий Хабиров после церемонии.

Муртаза Рахимов ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Он возглавлял республику в период с 1990 по 2010 годы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: