В Уфе поставят памятник Муртазе Рахимову, назовут в его честь улицу и вуз

«На сегодняшний день проект указа готов. Есть ряд поручений в том числе и Уфе – по названию одной из новых улиц в честь Муртазы Рахимова.

В частности, мы предлагаем Академию государственной службы переименовать в Башкирскую академию государственной службы имени Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Это очень и символично и правильно, потому что именно он формировал систему управления тогда еще молодой республики. И именно в общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшие решения. На этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту. Там довольно большой указ, в следующий понедельник мы его опубликуем», – сказал Радий Хабиров после церемонии.

Муртаза Рахимов ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Он возглавлял республику в период с 1990 по 2010 годы.