Башкортостан в 2023 году потратит на благоустройство более 5 млрд рублей

Региональный минфин сообщил о планах по благоустройству на этот год. Несмотря на сложный период в экономике, все основные проекты сохраняются.
Фото: Институт развития городов Башкортостана
В частности, удалось сохранить финансирование всех мероприятий, начатых в прошлые годы, и возобновить программу по улучшению освещения в муниципалитетах.
В 2023 году более пяти млрд рублей Минфин направит на благоустройство территорий и улучшение условий жизни. Эти деньги потратят на:
– благоустройство 122 общественных территорий;
– подготовку общественных пространств к 450-летию Уфы;
– реализацию четырех проектов, победивших в конкурсе на создание комфортной городской среды, и завершение еще шести таких проектов;
– благоустройство 206 дворов;
– замену 250 лифтов, ремонт 1200 подъездов и около 30 крыш МКД;
– улучшение наружного освещения в населенных пунктах.
В общей сложности на ЖКХ в бюджете на этот год заложено 16 млрд рублей.
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