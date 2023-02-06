Башкортостан в 2023 году потратит на благоустройство более 5 млрд рублей

В частности, удалось сохранить финансирование всех мероприятий, начатых в прошлые годы, и возобновить программу по улучшению освещения в муниципалитетах.

В 2023 году более пяти млрд рублей Минфин направит на благоустройство территорий и улучшение условий жизни. Эти деньги потратят на:

– благоустройство 122 общественных территорий;

– подготовку общественных пространств к 450-летию Уфы;

– реализацию четырех проектов, победивших в конкурсе на создание комфортной городской среды, и завершение еще шести таких проектов;

– благоустройство 206 дворов;

– замену 250 лифтов, ремонт 1200 подъездов и около 30 крыш МКД;

– улучшение наружного освещения в населенных пунктах.

В общей сложности на ЖКХ в бюджете на этот год заложено 16 млрд рублей.