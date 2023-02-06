Мэрия Уфы не смогла оспорить в суде банкротство МУП УИС

Поставщик ресурсов МУП «Уфимские инженерные сети» обслуживает более 1300 жилых домов в Уфе. В 2022 году предприятие объявили банкротом по инициативе «БашРТС».
Фото: AS Vol
Сегодня, шестого февраля, стало известно, что «Уфимские инженерные сети» в 18 апелляционном суде не смогли оспорить свое банкротство.
Администрация Уфы и ЭСКБ пытались доказать преждевременность банкротства предприятия, так как оно продолжает обслуживать потребителей, в том числе соцобъекты, и постепенно гасит долги.
Суд, однако, пришел к выводу, что доказательств восстановления платежеспособности должника недостаточно. По состоянию на осень прошлого года задолженность «Уфимских инженерных сетей» превышала 1,9 млрд рублей.
Большая часть долга предприятия, учредителем которого являет мэрия Уфы, – перед «БашРТС» (1,14 млрд рублей).
В прошлом году МУП УИС начало судиться с администрацией Уфы, пытаясь взыскать более 844 млн рублей за содержание индивидуальных тепловых пунктов.
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