Уфимская компания планирует войти в топ-10 производителей мороженого в России

В 2023-2025 годах пройдут второй и третий этапы создания новой фабрики мороженого. На втором откроется современный холодильный терминал, на третьем – построят и введут в эксплуатацию производственный корпус с новейшим оборудованием.

По словам Онацкого, на данный момент «Башкирский холод» входит в топ-20 производителей мороженого в России, но после реализации второго и третьего этапов рассчитывает занять седьмое или восьмое место.

«Сегодня мы производим уникальные виды мороженого для российского и республиканского рынков с производительностью 65 тонн в сутки.

Основной приоритет – рынок Башкортостана, где мы реализуем 63% продукции. Объем производства и продаж за 2022 год составил более 40 миллионов порций мороженого.

Запущена процедура получения разрешения на экспорт в страны ЕАЭС – Беларусь и Казахстан», – сообщил Онацкий.

АО «Башкирский холод» включает в себя фабрики «Башкирское мороженое» и Серебряный снег», а также торговый дом «Милк Трейд».