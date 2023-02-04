Куда обращаться в Уфе для очистки крыши дома от снега и наледи?

Ребенок с травмами был доставлен в больницу, прокуратура проводит проверку работы коммунальных служб.

Из-за потепления в Башкортостане вероятность таких инцидентов значительно возросла. В связи с этим сегодня, четвертого февраля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к жителям в соцсетях.

«Ежедневно управляющие компании чистят кровли жилых домов от снега и наледи. Будьте осторожны и внимательны, не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда, не позволяйте находиться в таких местах детям.

Заметив на крыше дома опасное скопление снежной массы, сообщайте в диспетчерскую своей жилищной организации, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы: +7 (347) 279-90-00 или 112», – написал Мавлиев.