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Куда обращаться в Уфе для очистки крыши дома от снега и наледи?

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Третьего февраля прокуратура республики сообщила о том, что в Стерлитамаке снег, сорвавшись с крыши жилого дома, упал на 10-летнюю девочку.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу, прокуратура проводит проверку работы коммунальных служб.

Из-за потепления в Башкортостане вероятность таких инцидентов значительно возросла. В связи с этим сегодня, четвертого февраля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к жителям в соцсетях.

«Ежедневно управляющие компании чистят кровли жилых домов от снега и наледи. Будьте осторожны и внимательны, не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда, не позволяйте находиться в таких местах детям.

Заметив на крыше дома опасное скопление снежной массы, сообщайте в диспетчерскую своей жилищной организации, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы: +7 (347) 279-90-00 или 112», – написал Мавлиев.

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