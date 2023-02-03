18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане построят круглогодичный санаторий за 1,5 млрд рублей

Поделиться:

Проект строительства в Куюргазинском районе круглогодичного санатория представили на очередном заседании в формате «Инвестиционного часа».

Строительство санатория на 750 мест планируют начать уже в 2023 году. Проект включает лечебно-оздоровительный корпус, отель, ресторан и столовую, индивидуальные домики для проживания, а также детский игровой и спортивный комплексы.

Объем инвестиций в проект с учетом закупки медицинского оборудования составит 1,5 млрд рублей. Трудиться в новом санатории будут 120 человек.

«Мы, безусловно, заинтересованы в создании такого серьезного оздоровительного учреждения на юге республики. Готовы помочь в подведении инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом важно грамотно организовать работу санатория с учетом экологических и природных особенностей местности», – приводит слова Радия Хабирова пресс-служба главы Башкортостана.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: