В Башкортостане построят круглогодичный санаторий за 1,5 млрд рублей

Строительство санатория на 750 мест планируют начать уже в 2023 году. Проект включает лечебно-оздоровительный корпус, отель, ресторан и столовую, индивидуальные домики для проживания, а также детский игровой и спортивный комплексы.

Объем инвестиций в проект с учетом закупки медицинского оборудования составит 1,5 млрд рублей. Трудиться в новом санатории будут 120 человек.

«Мы, безусловно, заинтересованы в создании такого серьезного оздоровительного учреждения на юге республики. Готовы помочь в подведении инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом важно грамотно организовать работу санатория с учетом экологических и природных особенностей местности», – приводит слова Радия Хабирова пресс-служба главы Башкортостана.