В Башкортостане на базе УУНиТ создадут военный учебный центр

Центр займется обучению студентов по программам военной подготовки и финансироваться будет Министерством образования России.

Ранее учебный военный центр действовал на базе УГАТУ, так что фактически это распоряжение – формальность, военная кафедра просто продолжит работу в обычном режиме.

Крупнейший вуз республики Уфимский университет науки и технологий был создан путем объединения УГАТУ и БашГУ, и теперь военная кафедра распространится и на студентов БашГУ.