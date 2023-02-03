В Башкортостане на базе УУНиТ создадут военный учебный центр

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске в республике военного учебного центра.
Фото: Уфимский университет науки и технологий
Центр займется обучению студентов по программам военной подготовки и финансироваться будет Министерством образования России.
Ранее учебный военный центр действовал на базе УГАТУ, так что фактически это распоряжение – формальность, военная кафедра просто продолжит работу в обычном режиме.
Крупнейший вуз республики Уфимский университет науки и технологий был создан путем объединения УГАТУ и БашГУ, и теперь военная кафедра распространится и на студентов БашГУ.
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