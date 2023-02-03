18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане на базе УУНиТ создадут военный учебный центр

Поделиться:

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске в республике военного учебного центра.

Фото: Уфимский университет науки и технологий

Центр займется обучению студентов по программам военной подготовки и финансироваться будет Министерством образования России.

Ранее учебный военный центр действовал на базе УГАТУ, так что фактически это распоряжение – формальность, военная кафедра просто продолжит работу в обычном режиме.

Крупнейший вуз республики Уфимский университет науки и технологий был создан путем объединения УГАТУ и БашГУ, и теперь военная кафедра распространится и на студентов БашГУ.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: