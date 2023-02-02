В Башкортостане огурцы и лук подорожали на 8% за неделю

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (8,4%), лук (8,2%), вареная колбаса (3,4%) и макароны (3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на морковь и капусту (по 2,4%), бананы (2,3%) и картофель (1,8%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели мясные детские консервы (3,6%), рыба, гречка и полукопченая колбаса (по 1,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.