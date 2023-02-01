Мэрия одобрила строительство высотки в центре Уфы

Здание Севастопольского училища по адресу Карла Маркса, 63/1 снесли в 2022 году. Это был длинный двухэтажный барак, в который в годы войны эвакуировали училище зенитной артиллерии. В последние годы здание пребывало в плачевном состоянии.

Постановлением дается Минземимуществу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Этот участок ранее по поручению Радия Хабирова в качестве эксперимента выставили на торги: вместо того чтобы обязывать застройщика строить школы и детсады, мэрия продала его застройщику, а соцобъекты будет строить сама на вырученные деньги.