18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэрия одобрила строительство высотки в центре Уфы

Поделиться:

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление о застройке территории, на которой раньше располагалось Севастопольское училище.

Здание Севастопольского училища по адресу Карла Маркса, 63/1 снесли в 2022 году. Это был длинный двухэтажный барак, в который в годы войны эвакуировали училище зенитной артиллерии. В последние годы здание пребывало в плачевном состоянии.

Постановлением дается Минземимуществу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Этот участок ранее по поручению Радия Хабирова в качестве эксперимента выставили на торги: вместо того чтобы обязывать застройщика строить школы и детсады, мэрия продала его застройщику, а соцобъекты будет строить сама на вырученные деньги.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: