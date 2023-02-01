В Уфе за сутки зарегистрировано 105 ДТП

Первого февраля 2023 года госавтоинспекция Уфы обнародовала статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
– За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий;
– в четырех из них пострадали пять человек, в том числе ребенок.
– пресечено 508 нарушений ПДД;
– 41 водитель не уступил дорогу пешеходам;
– 66 пешеходов нарушили правила ПДД;
– в 16 случаях были нарушены правила перевозки детей;
– семь водителей были задержаны, так как сели за руль в нетрезвом состоянии.
Среди зарегистрированных за последние сутки ДТП: 31 января 40-летняя женщина за рулем Opel Antara, следуя по улице Достоевского, при совершении поворота на улицу Ленина, допустила наезд на женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые переходили дорогу часть на зеленый свет. Обе пострадавшие с травмами доставлены в больницу. Прокуратура проводит проверку.
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