В Башкортостане изменился размер социальных пособий

Сегодня, первого февраля 2023 года, соцслужбы провели обязательную ежегодную индексацию. Она коснулась более 40 мер социальной поддержки.
Среди прочих увеличились выплаты по единовременному пособию при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком, а также материнский капитал, ежемесячная выплата ветеранам, ежемесячная социальная выплата.
Большинство пособий увеличились на уровень средней по стране инфляции за прошлый год – 11,9%.
Материнский капитал вырастет до 587 тыс. рублей на первого ребенка (на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году). За второго ребенка составит 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
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