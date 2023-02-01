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В Башкортостане изменился размер социальных пособий

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Сегодня, первого февраля 2023 года, соцслужбы провели обязательную ежегодную индексацию. Она коснулась более 40 мер социальной поддержки.

Среди прочих увеличились выплаты по единовременному пособию при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком, а также материнский капитал, ежемесячная выплата ветеранам, ежемесячная социальная выплата.

Большинство пособий увеличились на уровень средней по стране инфляции за прошлый год – 11,9%.

Материнский капитал вырастет до 587 тыс. рублей на первого ребенка (на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году). За второго ребенка составит 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).

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