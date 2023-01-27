Боты в соцсетях массово атакуют правительство Башкортостана

Ранее в компании по защите от интернет-угроз Qrator Labs сообщили о том, что интернет-боты активизировались в ноябре 2022 года. Ежедневное количество постов от ботов достигает 300 тысяч в час.
В предложку пабликов, связанных с Башкортостаном, массово поступают вот такие сообщения – сотнями в неделю.
Все они привлекают внимание однотипностью: каждый написан якобы от лица простого человека, но при этом текст явно копирайтерский и слишком грамотный.
Каждый пост сопровождается картинкой с надписью. Высказываются по разным актуальным темам, посыл у всех один: власть не справляется, ее необходимо свергнуть, мобилизованных – вернуть, а нынешнюю внешнюю политику – изменить.
Есть и много откровенной дезинформации, которая легко проверяется, а также «инсайдерской» информации, которую проверить невозможно.
Аккаунты также выглядят одинаково: фотографии реального человека, мало друзей (и тоже в основном боты), страница либо закрыта, либо была зарегистрирована недавно, либо предыдущие посты были в далеких 2014-2016 годах. Скорее всего, тогда аккаунт был украден, а данные слиты в базу, которой теперь пользуются для создания ботов.
Каждый из таких аккаунтов подписан на сотни локальных пабликов типа «подслушано», «черный список» и так далее и пишет в них однотипные посты в комментарии и предложку.
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