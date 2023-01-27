Боты в соцсетях массово атакуют правительство Башкортостана

В предложку пабликов, связанных с Башкортостаном, массово поступают вот такие сообщения – сотнями в неделю.

Все они привлекают внимание однотипностью: каждый написан якобы от лица простого человека, но при этом текст явно копирайтерский и слишком грамотный.

Каждый пост сопровождается картинкой с надписью. Высказываются по разным актуальным темам, посыл у всех один: власть не справляется, ее необходимо свергнуть, мобилизованных – вернуть, а нынешнюю внешнюю политику – изменить.

Есть и много откровенной дезинформации, которая легко проверяется, а также «инсайдерской» информации, которую проверить невозможно.