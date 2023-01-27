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В правительстве Башкортостана обсудили строительство отрезка дороги Казань – Екатеринбург

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Заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев в соцсетях рассказал о совещании в Доме правительства по крупному проекту.

vk.com/Алан Марзаев

Строительство дороги Казань – Екатеринбург объединит между собой крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, снизит транспортные издержки, улучшит сообщение внутри страны, обеспечит сокращение времени препровождения в пути и расширит внешнеторговые связи.

Сейчас в Башкортостане идет подготовка к строительству участка Дюртюли – Ачит:

– решаются вопросы по изъятию земель у арендаторов;

– оформлены земельные участки лесного фонда;

– подписаны соглашения с правообладателями инженерных коммуникаций о компенсации потерь;

– Госэкспертизой утверждены проекты обоих участков будущей дороги;

– дорожники возводят временные мосты, строят технологические дороги, заготавливают необходимые материалы и конструкции, переустраивают инженерные коммуникации, организуют строительные городки, готовятся к основному строительному сезону.

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