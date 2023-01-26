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В Уфе заменят лифты в 107 жилых домах

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Администрация Уфы обнародовала план по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах на 2023 год.

Всего в этом году планируют заменить 311 лифтов в 107 жилых домах.

Управляющие компании заранее оповестят жителей о предстоящих работах через объявления на информационных досках подъездов.

После монтажа и отладки работы кабины и подъемного оборудования специалисты Ростехнадзора проведут проверку. Новые лифты должны соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта, быть энергоэффективными, иметь плавный ход и низкий уровень шума.

Перед подписанием акта приема и сдачей в эксплуатацию проделанную работу также оценивают жители. Если замечаний нет, то лифт официально вводится в строй.

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