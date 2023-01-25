Мэрия Уфы опубликовала график усиленной уборки дорог

С 17 января началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.

Новый график:

– проезд за ТЦ «Башкирия» от 50 лет СССР до Менделеева – с 21.00 26 января до 7.00 27 января;

– улица Чудинова от проспекта Октября до Блюхера – с 21.00 27 января до 7.00 28 января;

– улица Ферина от переулка Железнодорожного до Ферина, 28 – с 21.00 28 января до 7.00 29 января;

– улица Максима Рыльского от Юрия Гагарина до Маршала Жукова, 14 – с 21.00 29 января до 7.00 30 января;

– улица Летчиков от Союзной до Сержанта Пашкова – с 21.00 30 января до 7.00 31 января;

– улица Бакалинская полностью – с 21.00 31 января до 7.00 1 февраля.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.