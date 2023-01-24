Уфу назвали самым выгодным городом для путешествий влюбленных

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com провели исследование стоимости проживания стоимости проживания в отелях. Учитывались цены в 20 городах России с наибольшим числом бронирований, причем не только на сайтах самих отелей, но и в системах бронирования и разных каналах дистрибуции.

Сравнивались цены в трех периодах: с 25 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года; с девятого по 31 января 2023 года и с первого по 28 февраля 2023 года.

В феврале городами с наиболее низкой ценой бронирования будут Уфа, Самара и Краснодар. В них в среднем бронирование номера сейчас обходится в 3200 рублей в сутки.

По сравнению с новогодними каникулами стоимость проживания в российских отелях в среднем упала на 16%. В феврале ожидается рост цен из-за Дня влюбленных и длинных выходных 23-26 февраля.