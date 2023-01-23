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Время ожидания автобусов в поселках под Уфой сократилось до 20 минут

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23 января на совещании в правительстве глава регионального Минтранса Александр Клебанов сообщил о частичном решении проблем с автобусным сообщением в поселках-спутниках Уфы.

По словам Клебанова, интервалы прибытия автобусов в пиковые часы были сокращены с 40 до 20-30 минут. В межпиковые остаются прежними – до 40 минут.

До получаса приходится ждать автобусов в пиковые часы только в тех случаях, когда в городе пробки и автобусы застревают там.

В конце декабря на совещании в правительстве Башкортостана Хабиров поручил министру Алану Марзаеву взять под личный контроль проблему транспортного обеспечения поселков-спутников Уфы. По его словам, от жителей поступает очень много жалоб и этот вопрос должен быть решен в ближайшее время.

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