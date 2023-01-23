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В Башкортостане организация оштрафована на 2,2 млн рублей за незаконную добычу золота

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Учалинская прокуратура обнаружила нарушения в деятельности одной из республиканских компаний.

Фото: прокуратура Башкортостана

Прокуроры определили, что ООО «Гасадд» на территории республики добывало золото, не имея на это лицензии.

В связи с этим юридическое лицо понесет ответственность, по части первой статьи 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов): ему выписан штраф в размере почти 2,2 млн рублей.

Кроме того, в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении суд конфисковал драгоценные металлы, а также спецтехнику и оборудование.

На сегодняшний день законно добывать золото в России могут лишь юридические лица, получившие соответствующую лицензию. В 2022 году в Госдуму был внесен законопроект о старательской деятельности: в случае утверждения лицензию смогут получать и индивидуальные предприниматели.

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