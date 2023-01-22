Андрей Назаров: «Отношения Башкортостана и Беларуси выходят на принципиально новый, более высокий уровень»

«Наша делегация завершила насыщенную поездку в страну союзного государства. Глава Башкортостана Радий Хабиров стал первым из руководителей российских регионов, кто посетил в новом году Беларусь.

Кстати, о делах союзных – в прошлом году насчитано около 100 визитов официальных делегаций из России в Беларусь и обратно. Это наглядный показатель крепких двусторонних отношений.

Отношения по линии Башкортостан – Беларусь выходят на принципиально новый, более высокий уровень. Глава нашей республики провел ряд встреч с белорусскими коллегами: премьер-министром Романом Головченко, управляющим делами президента Юрием Назаровым. Также нашу делегацию принял чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов», – сообщил Андрей Назаров.

Также глава правительства выделил главные, по его мнению, достижения командировки:

– обсуждение подготовки к 10-му Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе 26-28 июня 2023 года, в том числе открытие прямого рейса в Минск;

– обсуждение увеличения объемов торгового оборота, а также локализации производств востребованной продукции;

– договоренность с холдингом «Амкодор» о запуске завода по зерносушильному оборудованию и началу строительства завода по производству техники для жилищно-коммунального хозяйства;

– изучение заводов, швейных фабрик и компаний, которые в ближайшем будущем будут сотрудничать с республикой;

– подписание нового соглашения о сотрудничестве, формирование дорожной карты и рабочей группы для усиления интеграции между башкирскими и белорусскими предприятиями;

– руководство Беларуси поддержало идею Радия Хабирова о завозе в республику беловежских зубров.