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ГИБДД Башкортостана проведет массовые проверки водителей

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Сегодня, 20 января, госавтоинспекция Башкортостана предупредила о проведении профилактических мероприятий.

vk.com/ufagibdd

Традиционные рейды пройдут на выходных во всех районах республики, в том числе в Уфе.

«Рейды направленны на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание уделено, в том числе и на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства», – сообщает пресс-служба ГИБДД.

За последние сутки в Башкортостане выявлено более 1400 нарушений ПДД, задержано 26 нетрезвых водителей, из них четверо сели за руль в нетрезвом виде повторно. В семи ДТП семь человек получили травмы.

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