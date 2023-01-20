18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане создадут популяцию зубров

Поделиться:

Глава Башкортостана Радий Хабиров, сейчас пребывающий в Беларуси с рабочим визитом, анонсировал интересный проект, который в ближайшее время попытаются реализовать в республике.

vk.com/radiyhabirov

«В этом фото есть определенный смысл. Сегодня среди многочисленных обсуждений торгово-экономического сотрудничества с Беларусью мы договорились, на мой взгляд, об очень интересном белорусско-башкирском проекте – создать популяцию зубров в Башкортостане.

Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей. Наша зона ответственности – сформировать для них условия для жизни и адаптации у нас.

Слово за нашими учеными. Уверен, это будет очень интересный проект», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: