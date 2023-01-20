В Башкортостане создадут популяцию зубров

«В этом фото есть определенный смысл. Сегодня среди многочисленных обсуждений торгово-экономического сотрудничества с Беларусью мы договорились, на мой взгляд, об очень интересном белорусско-башкирском проекте – создать популяцию зубров в Башкортостане.

Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей. Наша зона ответственности – сформировать для них условия для жизни и адаптации у нас.

Слово за нашими учеными. Уверен, это будет очень интересный проект», – написал в соцсетях Радий Хабиров.