В Башкортостане сохраняется резкий рост цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: помидоры (10,2%), огурцы (8,7%) и сосиски (8,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на лук и детские мясные консервы (по 3,7%), мороженую рыбу (3,6%) и вареную колбасу (3,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели черный чай (3,1%), вермишель (2,9%), макароны (2,3%) и сахар (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.