Более 33 депутатов от Башкортостана участвуют в СВО

Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал о том, как республиканский парламент задействован в поддержке фронта.
vk.com/Государственное Собрание - Курултай РБ
«На сегодняшний день достоверно известно о 33 депутатах от "Единой России", принимающих непосредственное участие в СВО. Это депутаты разного уровня – от советов сельских поселений до республиканского парламента. В их числе и депутат Государственного Собрания Булат Юмадилов, который ушел добровольцем в декабре. Представители других партий тоже участвуют в отстаивании интересов нашей страны. Здесь нет разделения по партийному признаку, у всех одна цель.
Кроме того, депутаты постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи и регулярно отправляют груз получателям, посещают зону дислокации наших военнослужащих и медиков. Я и сам дважды выезжал туда, в декабре был в Херсонской области.
В рабочем порядке ведется большая законотворческая работа. Разрабатываются и принимаются законы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Держим связь с волонтерами, которые хотят помочь фронту. Кому-то не хватает помещений, кому-то – материалов, у кого-то проблемы с логистикой. Разбираемся и помогаем.
Депутаты всех уровней включены в работу штабов имени Шаймуратова по всей республике. Штабы оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных. Работы много. Помогает сплоченность людей и готовность протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается», – сообщил Константин Толкачев.
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