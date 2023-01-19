Более 33 депутатов от Башкортостана участвуют в СВО

«На сегодняшний день достоверно известно о 33 депутатах от "Единой России", принимающих непосредственное участие в СВО. Это депутаты разного уровня – от советов сельских поселений до республиканского парламента. В их числе и депутат Государственного Собрания Булат Юмадилов, который ушел добровольцем в декабре. Представители других партий тоже участвуют в отстаивании интересов нашей страны. Здесь нет разделения по партийному признаку, у всех одна цель.

Кроме того, депутаты постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи и регулярно отправляют груз получателям, посещают зону дислокации наших военнослужащих и медиков. Я и сам дважды выезжал туда, в декабре был в Херсонской области.

В рабочем порядке ведется большая законотворческая работа. Разрабатываются и принимаются законы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Держим связь с волонтерами, которые хотят помочь фронту. Кому-то не хватает помещений, кому-то – материалов, у кого-то проблемы с логистикой. Разбираемся и помогаем.

Депутаты всех уровней включены в работу штабов имени Шаймуратова по всей республике. Штабы оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных. Работы много. Помогает сплоченность людей и готовность протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается», – сообщил Константин Толкачев.