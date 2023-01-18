35 новых автобусов «НефАЗ» выйдут на маршруты Уфы

Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Автобусы выйдут на маршруты с завтрашнего дня, 19 января.

«При этом, как и обещал, в 2023 году будем решать транспортные проблемы поселков-спутников Уфы. И начнем первый этап нашей программы по развитию автобусного сообщения между селами и районными центрами республики», – добавил Хабиров.

В конце декабря на совещании в правительстве Башкортостана Хабиров поручил министру Алану Марзаеву взять под личный контроль проблему транспортного обеспечения поселков-спутников Уфы. По его словам, от жителей поступает очень много жалоб и этот вопрос должен быть решен в ближайшее время.