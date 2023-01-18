В Башкортостане началась вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, за вторую неделю 2023 года зарегистрировано 30 583 случая заболевания ОРИ и гриппа, интенсивный показатель заболеваемости составил 76,4 на 10 тысяч населения. В структуре заболеваемости 36,2% составляют дети.

Всего в текущем сезоне зарегистрировано 964 случая лабораторно подтвержденного гриппа, отмечается увеличение доли вируса гриппа В – это говорит о переходе эпидемического сезона во вторую волну.

Всего за вторую неделю 2023 года подтверждено 187 случаев заболевания гриппом, в том числе 118 случаев у детей. У 60,4% заболевших выявлены РНК вируса гриппа А(H1N1) – это очень опасный для здоровья вариант свиного гриппа, спровоцировавший пандемию 2009-2010 годов. Известно, что он вызывает большое количество осложнений вплоть до летальных исходов.