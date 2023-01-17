Названы самые высокооплачиваемые вакансии января в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Руководитель филиала фирмы «Тимоша» (производство и реализация кондитерских изделий). Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

2. Старший механик в ООО «ВПТ» (перевозка грузов, торговля). Предлагаемая зарплата – до 66 тыс. рублей в месяц.

3. Ведущий сетевой инженер в «МТС». Предлагаемая зарплата – до 51 тыс. рублей в месяц.

4. Начальник отдела кадров в АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника. Предлагаемая зарплата – 50-60 тыс. рублей в месяц.

5. Начальник штаба ГО и ЧС в ГБУЗ РКБ имени Г. Г. Куватова. Предлагаемая зарплата – от 50 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 85 тыс. рублей в месяц (инженер-конструктор), в Казани – 112 тыс. рублей в месяц (менеджер по продажам В2В), в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (стоматолог).