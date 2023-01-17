Банк России выпустит ограниченным тиражом памятную монету к 450-летию Уфы

Монету выпустят в 2024 году, когда Уфа будет праздновать 450-летие со дня основания города.

Всего будет изготовлено три тысячи монет из серебра 925 пробы номиналом в три рубля. Вес каждой монеты – 31,1 грамма.

Такие монеты быстро расходятся по коллекциям, но официально считаются деньгами и могут приниматься в любом магазине по номиналу.

Что будет изображено на монете – пока неизвестно. Это может быть памятник Салавату Юлаеву как символ города или официальный маскот 450-летия Уфы – куница.