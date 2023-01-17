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Список домов в Уфе, у которых отремонтируют крыши в 2023 году

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В 2023 году в Уфе запланировано отремонтировать крыши 51 многоквартирного дома. Обновляют и чинят все элементы крыши: железобетонные стропила, покрытие, водоотвод, вентиляцию, надстройки, ограждения и так далее.

vk.com/ufa

Демский

Рядовая, 3/1;

Центральная, 12;

Центральная, 40.

Калининский

Богдана Хмельницкого, 54;

Гончарова, 21;

Мелеузовская, 17/2;

Орджоникидзе, 18;

Первомайская, 28;

Ферина, 3.

Кировский

Авроры, 5/5;

Кирова, 40;

Коммунистическая, 71;

Октябрьской Революции, 72;

Октябрьской Революции, 73.

Ленинский

Аксакова, 58/1.

Октябрьский

Проезд Лесной, 12;

проезд Лесной, 8/2;

Менделеева, 203;

Менделеева, 215;

Рихарда Зорге, 49;

Российская, 43.

Орджоникидзевский

Бульвар Славы, 15;

бульвар Славы, 2/1;

проспект Октября, 103;

проспект Октября, 127;

проспект Октября, 150;

Архитектурная, 5;

Вологодская, 19;

Калинина, 45;

Кольцевая, 34;

Кольцевая, 84;

Мира, 16;

Уфимское шоссе, 27/3.

Советский

Бульвар Хадии Давлетшиной, 13;

50-летия Октября, 14;

8 Марта, 15;

8 Марта, 30;

Добролетная, 7/2;

Краснодонская, 28;

Менделеева, 189а;

Обская, 14;

Рихарда Зорге, 28/2;

Степана Халтурина, 34/1;

Харьковская, 120;

Харьковская, 129.

Сипайлово

Набережная реки Уфы, 1/1;

Набережная реки Уфы, 1/2;

Набережная реки Уфы, 39/1;

Набережная реки Уфы, 41/1;

Юрия Гагарина, 24.

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