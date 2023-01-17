Список домов в Уфе, у которых отремонтируют крыши в 2023 году

В 2023 году в Уфе запланировано отремонтировать крыши 51 многоквартирного дома. Обновляют и чинят все элементы крыши: железобетонные стропила, покрытие, водоотвод, вентиляцию, надстройки, ограждения и так далее.
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Демский
Рядовая, 3/1;
Центральная, 12;
Центральная, 40.
Калининский
Богдана Хмельницкого, 54;
Гончарова, 21;
Мелеузовская, 17/2;
Орджоникидзе, 18;
Первомайская, 28;
Ферина, 3.
Кировский
Авроры, 5/5;
Кирова, 40;
Коммунистическая, 71;
Октябрьской Революции, 72;
Октябрьской Революции, 73.
Ленинский
Аксакова, 58/1.
Октябрьский
Проезд Лесной, 12;
проезд Лесной, 8/2;
Менделеева, 203;
Менделеева, 215;
Рихарда Зорге, 49;
Российская, 43.
Орджоникидзевский
Бульвар Славы, 15;
бульвар Славы, 2/1;
проспект Октября, 103;
проспект Октября, 127;
проспект Октября, 150;
Архитектурная, 5;
Вологодская, 19;
Калинина, 45;
Кольцевая, 34;
Кольцевая, 84;
Мира, 16;
Уфимское шоссе, 27/3.
Советский
Бульвар Хадии Давлетшиной, 13;
50-летия Октября, 14;
8 Марта, 15;
8 Марта, 30;
Добролетная, 7/2;
Краснодонская, 28;
Менделеева, 189а;
Обская, 14;
Рихарда Зорге, 28/2;
Степана Халтурина, 34/1;
Харьковская, 120;
Харьковская, 129.
Сипайлово
Набережная реки Уфы, 1/1;
Набережная реки Уфы, 1/2;
Набережная реки Уфы, 39/1;
Набережная реки Уфы, 41/1;
Юрия Гагарина, 24.
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